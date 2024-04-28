28 Nis 2024 - 14:50- Asayiş G:

Otel rezervasyonu ücretine inceleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'daki bir otele İngiliz internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk vatandaşından 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınması ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Otel rezervasyonu ücretine inceleme mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

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28 Nis 2024 - 14:50 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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