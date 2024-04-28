- Asayiş

Polis memuru görevi başında vefat etti

Akşehir’de görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Polis Memuru Ender Duran için Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

Polis memuru görevi başında vefat etti mask

İlçede görev yaptığı yerde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Polis Memuru Ender Duran, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Duran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon komutanı Albay Tolga Yuvalı, Konya il Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamir Durgut, İlçe Emniyet Müdürü Erdinç İnce, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Fazlı Cavlı, emniyet ve jandarma teşkilatı üyeleri katıldı.

Törenin ardından Ender Duran'ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine kara yolu yola çıktı.

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28 Nis 2024 - 14:49 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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