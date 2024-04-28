- Yaşam

Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde artan kuraklık nedeniyle çiftçiler yağmur duası yaptı.

Çiftçiler yağmur duasına çıktı mask

Beyşehir’in Karaali ve Avdancık Mahallesi’nde yaşayan üreticiler ve mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı. Karaali Mahallesi’nde yağmur duası için Karaali Tekkesi mevkii seçildi.

Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Avdancık Mahallesi’nde ki yağmur duası ise yerleşim merkezinde meydanda kılınan öğlen namazının ardından yine topluca yapıldı. Burada da dua sonrası duaya gelenlere yemek verildi.

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28 Nis 2024 - 14:45 AA Konya- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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