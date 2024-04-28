Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Beyşehir’in Karaali ve Avdancık Mahallesi’nde yaşayan üreticiler ve mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı. Karaali Mahallesi’nde yağmur duası için Karaali Tekkesi mevkii seçildi.
Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Avdancık Mahallesi’nde ki yağmur duası ise yerleşim merkezinde meydanda kılınan öğlen namazının ardından yine topluca yapıldı. Burada da dua sonrası duaya gelenlere yemek verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.