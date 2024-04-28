Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Beyşehir’in Karaali ve Avdancık Mahallesi’nde yaşayan üreticiler ve mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı. Karaali Mahallesi’nde yağmur duası için Karaali Tekkesi mevkii seçildi.

Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Avdancık Mahallesi’nde ki yağmur duası ise yerleşim merkezinde meydanda kılınan öğlen namazının ardından yine topluca yapıldı. Burada da dua sonrası duaya gelenlere yemek verildi.