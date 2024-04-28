- Yaşam

Başkentte sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Başkentte sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi. Bu arada, Ankaragücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular, yağışa karşın oynamaya devam etti.

# sağanak, Ankara, Başkent, devam, etti, Futbol

28 Nis 2024 - 14:34 AA Ankara- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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