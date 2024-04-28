Tır ile otomobil çarpıştı

Şerife A. idaresindeki 42 AUA 726 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 50. kilometresi Şahören kavşağında Talip Ö. yönetimindeki 50 DT 858 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Şerife A. ile otomobilde bulunan eşi Hasan A. ile çocukları Osman ve Muammer Ömer A. yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.