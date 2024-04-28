- Yaşam

Polisin şehit ettiği 2 komiser için tören düzenlendi

Adıyaman'da tartıştıkları polis memuru Süleyman Uğur Şahin tarafından öldürülen Başkomiser Kamuran Üçgül (46) ile Komiser Gökhan Özer (34) için tören düzenlendi. Tören sonrası Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Polisin şehit ettiği 2 komiser için tören düzenlendi mask
Polisin şehit ettiği 2 komiser için tören düzenlendi
Polisin şehit ettiği 2 komiser için tören düzenlendi
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Altınşehir Mahallesi'ndeki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda; merkezde görevli polis memuru Süleyman Uğur Şahin ile Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer arasında 'nöbet tutulması' meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şahin, beylik tabancasıyla Üçgül ve Özer'e ateş etti. Şahin diğer polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, hastaneye kaldırılan Üçgül ve Özer, şehit oldı.

TÖRENİ AMBULANSTA TAKİP ETTİ

Şehitler için İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ile şehitlerin yakınları ve meslektaşları katıldı. Bir operasyon geçirdiği öğrenilen İl Emniyet Mdürü Cihat Dağdeviren ise töreni ambulansta takip etti.

EVLATLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Üçgül'ün çocukları İrem ve Mete Üçgül, babalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Halikoğlu, dua etti. Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in cenazesi İstanbul'a gönderildi. Diğer yandan Süleyman Uğur Şahin'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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28 Nis 2024 - 14:22 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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