9 otomobil çaldı

İzmir ve Manisa'da 9 otomobil çaldığı belirlenen E.Ö. (41), operasyonla yakalandı. E.Ö.'nün aynı suçtan 17 yıl hapis yatıp, geçen sene cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de 7, Manisa'da 2 otomobilin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin E.Ö. olduğu belirlendi. E.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı 7 araç, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ile çalıntı plakalar ele geçirildi. Araçlar ve plakalar sahiplerine teslim edilirken, E.Ö.'nün aynı suçtan tutuklanıp, 2006 yılında cezaevine girdiği ve geçen sene denetimli serbest bırakıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.Ö., işlemler sonrası tutuklandı.