- Asayiş

9 otomobil çaldı

İzmir ve Manisa'da 9 otomobil çaldığı belirlenen E.Ö. (41), operasyonla yakalandı.

9 otomobil çaldı mask
9 otomobil çaldı
9 otomobil çaldı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İzmir ve Manisa'da 9 otomobil çaldığı belirlenen E.Ö. (41), operasyonla yakalandı. E.Ö.'nün aynı suçtan 17 yıl hapis yatıp, geçen sene cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de 7, Manisa'da 2 otomobilin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin E.Ö. olduğu belirlendi. E.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı 7 araç, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ile çalıntı plakalar ele geçirildi. Araçlar ve plakalar sahiplerine teslim edilirken, E.Ö.'nün aynı suçtan tutuklanıp, 2006 yılında cezaevine girdiği ve geçen sene denetimli serbest bırakıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.Ö., işlemler sonrası tutuklandı.

# Otomobil, Hırsızlık, ile, ardından, edildi, Araç

28 Nis 2024 - 14:00 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL