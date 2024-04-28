Astsubay, kazada yaşamını yitirdi

Kargı ilçesi Hacıhamza köyünde Hacıhamza Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu idaresindeki 19 ACG 624 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kargı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tombuloğlu, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.