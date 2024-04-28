Avcılar'da EKPSS heyecanı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav için 115 bin 146 aday başvuru yaptı. Sınavda 68 bin 922 kişi görev aldı. EKPSS için bin 284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunu kullanıldı. Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 adayın başvurdu. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri verildi. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.

GÖREVLİLER YARDIMINA KOŞTU

Avcılar’daki sınav merkezlerinden biri olan Avcılar Teknik ve Endüstri Meselek Lisesi’nde adaylar aranarak ve kimlik kontrolü yapılarak salona alındı. Sınavın başlamasına 4 dakika kala tek başına gelen bir aday, üzerinde cep telefonu, anahtarlar ve cüzdan olduğu içi salona alınmadı. Okuldaki bir personelin eşyaları teslim almasıyla aday salona alındı.