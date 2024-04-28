Ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı

Kaza, dün öğleden sonra Tamzara Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Buğrahan H.'nin ağabeyinden habersiz olarak alıdğı 03 SJ 141 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yolda ters dönerek duran araçtaki ehliyetsiz sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan H.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.