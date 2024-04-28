- Asayiş

Ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ehliyetsiz sürücü Buğrahan H. (17), gizli olarak aldığı ağabeyine ait otomobilin takla attığı kazada yaralandı.

Ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı mask
Ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı
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Kaza, dün öğleden sonra Tamzara Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Buğrahan H.'nin ağabeyinden habersiz olarak alıdğı 03 SJ 141 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yolda ters dönerek duran araçtaki ehliyetsiz sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan H.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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28 Nis 2024 - 13:19 DHA Giresun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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