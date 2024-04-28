Ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı

Kaza, dün öğleden sonra Tamzara Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Buğrahan H.'nin ağabeyinden habersiz olarak alıdğı 03 SJ 141 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yolda ters dönerek duran araçtaki ehliyetsiz sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan H.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.