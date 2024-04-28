Kadınların eğitimini desteklemeye devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Akfen Holding'in kurucusu olduğu, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun farklı kesimlerine destek olmayı amaçlayan ve bu yıl 25'inci kuruluş yılını kutlayan TİKAV, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin finansman desteğiyle hayata geçirdiği "Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesiyle kırsal bölgelerde yaşayan kadınları ve ailelerini eğitimlerle desteklemeye devam ediyor.

Yıl boyunca, Türkiye genelindeki 18 ilde ve 27 farklı lokasyonda yer alan güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri çevresinde yaşayan kırsal bölgedeki kadınları dijital dünya konusunda bilinçlendiren TİKAV, nisan ayı eğitimlerini Sakarya'nın Geyve ilçesi ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Üçpınar Köyü ve Çanakkale Merkez İntepe Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde, kırsal bölgede yaşayan kadınlar dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirildi, dijital platformların bilinçsiz kullanılması sonucunda oluşabilecek hukuksal, sosyal, fizyoloijk ve psikolojik sorunlar ele alındı.

Bunun yanı sıra hem katılımcı kadınların hem de aile üyelerinin bu kapsamda yaşayabilecekleri bilişsel suçların, psikolojik, fiziksel, sosyolojik ve kültürel sorunların önüne geçilmesi konusunda bilinçlendirme eğitimleri de verildi.

Modern çağın gereksinimlerine uygun bir sosyal sorumluluk modeli olarak sunulan proje, TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji'nin desteğiyle dijital çağın getirdiği zorluklara karşı toplumsal farkındalık yaratmayı ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Proje kapsamında Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait 27 lokasyonda düzenlenecek seminerlerle katılımcılara, dijital dünyada güvenli bir şekilde var olmanın yolları anlatılarak kadınların ve ailelerin bilinçlendirilmesi konusunda eğitimlerine devam edecek.