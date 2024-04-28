"Saldırılarda 34 bin 454 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 34 bin 454 sivilin hayatını kaybettiğini, 77 bin 575 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 66 sivilin yaşamını yitirdiğini, 138 sivilin ise yaralandığını açıkladı.