İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG adına silahlı eylemde bulunan Suriye uyruklu M.F.H.'nin Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptığını ve elde ettiği gelir ile örgüte finansman sağladığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Nizip ilçesinde yakaladı. M.F.H. işlemleri sonrası tutuklandı.
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Silah kaçakçılığı yapan PKK'lı yakalandı
Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaparak terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan Suriye uyruklu M.F.H., operasyonla yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.