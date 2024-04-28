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Silah kaçakçılığı yapan PKK'lı yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaparak terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan Suriye uyruklu M.F.H., operasyonla yakalandı.

Silah kaçakçılığı yapan PKK'lı yakalandı mask

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG adına silahlı eylemde bulunan Suriye uyruklu M.F.H.'nin Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptığını ve elde ettiği gelir ile örgüte finansman sağladığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Nizip ilçesinde yakaladı. M.F.H. işlemleri sonrası tutuklandı.

# ile, PKK, Jandarma, Terör, Silah

28 Nis 2024 - 12:19 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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