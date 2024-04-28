Sahilde trafik denetimi

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini artırdı. İskele Caddesi’nde trafiğin kilitlendiği noktalarda görevliler trafik akışını sağlamak için çalışma yaptı. Polis ekipleri kaldırımda park eden sürücüleri tespit ederek trafik cezası kesti. Yasak olmasına rağmen sahilde motosiklet kullananlar da tespit edilerek her bir sürücüye 690'ar lira para cezası kesildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin denetimlerinin aralıklarla süreceği öğrenildi.