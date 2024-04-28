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Sahilde trafik denetimi

Avcılar sahilinde kaldırıma park eden araç sürücüleriyle, sadece yayalara açık olan sahil şeridinde motosiklet kullananlara yönelik trafik denetimi yapıldı.

Sahilde trafik denetimi
Sahilde trafik denetimi
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini artırdı. İskele Caddesi’nde trafiğin kilitlendiği noktalarda görevliler trafik akışını sağlamak için çalışma yaptı. Polis ekipleri kaldırımda park eden sürücüleri tespit ederek trafik cezası kesti. Yasak olmasına rağmen sahilde motosiklet kullananlar da tespit edilerek her bir sürücüye 690'ar lira para cezası kesildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin denetimlerinin aralıklarla süreceği öğrenildi.

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28 Nis 2024 - 11:39 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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