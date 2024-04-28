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Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Dursun Ali Tunca (69) hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı mask
Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
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Kaza, dün akşam saatlerinde, Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. Dursun Ali Tunca yönetimindeki 81 EZ 154 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ömer Faruk İzgi’nin kullandığı 03 ABR 860 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yaşar Şirin ve Gülali Girgin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karasu ve Kocaali'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kocaali Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Dursun Ali Tunca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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28 Nis 2024 - 11:26 DHA Sakarya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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