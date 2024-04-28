Edirne'de taksiyle motosiklet çarpıştı

Kaza, gece saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene ve Necati İşcan caddelerinin kesişiminde meydana geldi. M.B. (46), yönetimindeki 22 T 4034 plakalı taksiyle Necati İşcan Caddesi'ne dönüş yaparken, karşı yönden gelen O.A.Y. (22) idaresindeki 34 KEA 403 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü O.A.Y. ve arkasında oturan Z.M. ile takside yolcu olarak bulunan B.G. ve Y.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.