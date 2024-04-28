Rusya, Ukrayna’nın kentlerini hedef aldı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Mikolayiv’de yapılan saldırıda bir otel binasının hasar aldığı ve otelin çevresindeki otomobillerin de hasar gördüğü ifade edildi. Saldırı sonucu çıkan yangının kısa süre içinde söndürüldüğü, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi

Servis, Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol kentinde düzenlenen saldırıda ise bir konut binasının hasar aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırı sonrası çıkan yangının söndürüldüğü aktarıldı.