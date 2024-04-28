Rusya, Ukrayna’nın kentlerini hedef aldı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Mikolayiv’de yapılan saldırıda bir otel binasının hasar aldığı ve otelin çevresindeki otomobillerin de hasar gördüğü ifade edildi. Saldırı sonucu çıkan yangının kısa süre içinde söndürüldüğü, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi
Servis, Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol kentinde düzenlenen saldırıda ise bir konut binasının hasar aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırı sonrası çıkan yangının söndürüldüğü aktarıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.