Tekneciler arasında yer kavgası: 6 yaralı

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Tekne sahipleri M.D. ve M.A.Y. arasında tekne bağlama yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya M.A.Y.'nin oğlu C.Y., çalışanlarve M.D.'nin oğlu H.D., kardeşi A.D. dahil oldu. Bölgedeki tekneciler ve vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada 6 kişi yaralanırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde birkaç kişinin 1 kişiye saldırdığı anlar yer alırken bazı vatandaşların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.