"En az 7 Patriot sistemine ihtiyacımız var"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada Rusya’nın 34 farklı tipte füzeyle saldırdığını duyurdu. Zelenski, füzelerin enerji sektörünü, elektrik, gaz tesislerini ve Ukrayna endüstrisini hedef aldığını söyledi.

Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bir başka büyük füze saldırısına maruz kaldık, çeşitli tiplerde 34 Rus füzesi. Ana hedef enerji sektörü, endüstrinin çeşitli tesisleri: hem elektrik şebekesi hem de gaz transit tesisleri, özellikle de Avrupa Birliği'ne yapılan teslimatların güvenliğini sağlayan gaz tesisleri. Bugün bazı füzeleri düşürmeyi başardık ve gerçekten isabetli davranan ve zamanında tepki veren savaşçılarımızın her birine minnettarım. Füzelerin yörüngeleri ve saldırının niteliği, hava savunma sistemimizin çalışmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak amacıyla Rus teröristler tarafından hesaplanmıştır. Bugün düşürülen her bir füze önemli bir sonuçtur. Elbette hava savunması konusunda bize yardımcı olan tüm ortaklarımıza minnettarım: artık gökyüzünü korumaya yönelik her sistem, her füzesavar kelimenin tam anlamıyla bir hayat kurtarıcıdır. Hava savunmamızı güçlendirmek üzere ortaklarımızla halihazırda yapılmış olan tüm yeni anlaşmaların, Ukrayna'nın dostlarının özellikle Patriotların tedariki konusunda yardımcı olacak her girişiminin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi önemlidir. Ukrayna'nın 7 sisteme ihtiyacı var, en azı bu. Ortaklarımızda bu Patriotlar var.”