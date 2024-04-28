Kazananlar belli oldu

Katılımcıların, sosyal medya hesabı yönetme performansının değerlendirildiği yarışmada Mine Kılıçlı 1’nci, Mine Batı 2’nci, Kevser Dal ise 3’ncü oldu. Safiye Kurtr ve Meryem Şahan Kılıç Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanırken, yarışmada ilk 3’e girenlere işlerini büyütmeleri için toplam 32 bin 500 liralık ‘can suyu’ sermayesi sağlandı. Jüri Özel Ödülü sahiplerine ise toplam 6 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verildi.

Toplam 73 başvurunun alındığı ‘Dijital Benim İşim’ projesi kapsamında bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması’nda 38 yarışmacı 1 ay boyunca kendi işletmelerinin veya seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını yönetti.

“HEDEFİ KENDİNİ GELİŞTİRMEK OLAN HERKESİ DESTEKLİYORUZ”

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, şunları söyledi:

“Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla çalışıyoruz. Buradan hareketle, toplumumuzda becerileri, eğitim düzeyleri, kültürleri çok farklı olan, ancak bununla birlikte kendilerini geliştirmeyi ortak gaye edinen herkesi yaşam boyu eğitimle desteklemek için faaliyetlerimize devam ediyoruz. ‘Dijital Benim İşim’ Projesi de bu amaçla gerçekleştirdiğimiz, teknolojiye erişimde dezavantajlı bir grup olan kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen bir projemizdir. Bu yıl 3’ncü dönemi tamamlanacak olan ve 2020 Aralık ayından bu yana devam eden proje eğitimlerimizle bugüne kadar on binlerce kadına eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, proje kapsamında düzenlenen Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması ile kadın kursiyerlere eğitimlerde edindikleri bilgileri hayata geçirmeleri için olanak sağlıyoruz. Eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu yarışmaya katılan tüm kursiyerlerimizi, ödül alan yarışmacılarımızı ve eğiticilerimizi tebrik eder, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz.”

“KADINLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şöyle konuştu:

“Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. ‘Dijital Benim İşim’ Projesi ile kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek onları ekonomik hayata dahil etmeyi hedefliyoruz. Projemizden yararlanan kadınlar, dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimler sayesinde önemli bir avantaja sahip oluyor. Proje kapsamında verdiğimiz 44 saatlik ‘Dijital Pazarlama’ eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması düzenledik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza toplam 73 başvuru oldu. Ön değerlendirme sonucu 38 kişi kampanya sürecine katılmaya hak kazandı. Yarışmacılarımız kendi işletmelerinin veya seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetti. Bu çalışmalar jüri oturumunda değerlendirildi ve kazananlar belli oldu. Yarışmacılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vodafone Vakfı olarak, kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkânlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

DEPREM BÖLGESİNDE 15 EĞİTİM KONTEYNERİ KURULDU

‘Dijital Benim İşim’ Projesi ile kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerlere 30 saatlik “Dijital Okuryazarlık” ve 44 saatlik “Dijital Pazarlama” eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerin bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitimi merkezlerinde sınıf içinde yüz yüze verilirken, bir kısmı da Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşiyor. Yüz yüze eğitimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu, Gaziantep, Manisa, Hatay, Mersin, Tekirdağ, Trabzon, Eskişehir, Van ve Diyarbakır’daki halk eğitimi merkezlerinde veriliyor. Proje kapsamında ayrıca, deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da toplam 15 eğitim konteyneri kuruldu.