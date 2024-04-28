Hastane’de 23 Nisan çocuk karnavalı

Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güven Hastanesi Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde çocuklar için karnaval düzenlendi.

Güven Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında karnaval düzenledi. Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğine yaklaşık 1500 çocuk ve aileleri katıldı. Etkinlikler arasında, renkli baloncuk şovları, çocuklar için jazz konseri yer aldı. Ayrıca, bando eşliğinde gerçekleştirilen turlar, çocuklar için ritim atölyesi, çeşitli oyunlar, jimnastik ve akrobasi gösterileri ile de çocuklar ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.

Güven Hastanesi Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü İdari Direktörü Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu, çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir ortam hazırladıklarını belirterek, "Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Bu yıl kampüsümüzde 3'üncü 23 Nisan çocuk karnavalını gerçekleştiriyoruz. 101 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde Güven Sağlık Grubu çatısı altında artan bir coşku ve sevinçle kutluyoruz Çocuk Bayramımızı. Destekçilerimizin de katkılarıyla birlikte çocuklarımıza yönelik jazz konserleri, oyun parkurları, aktiviteler hazırladık. Bu bayram, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram. Biz bunu 104 yıldır büyük bir coşku ile kutluyoruz ve kutlamaya da devam edeceğiz. Bugün buraya gelen tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çocukların çok güzel, doyasıya vakit geçirebilecekleri, haklı bayramlarını doyasıya kutlayabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalıştık. Gelecek yıl 50'inci yaşını kutlayacak olan Güven Sağlık Grubu olarak biz yaklaşık 50 yıldır çocuklarımızın sağlığı için, sağlıklı nesiller yetişmesi için büyük emekler harcıyoruz. Bu bayram geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramı. Işıl ışıl gözleriyle gelecek vadeden çocuklarımızın bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklar da 23 Nisan'ı kutladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neşe içinde coşkuyla kutladı.