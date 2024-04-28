Trafiği tehlikeye attılar

Maltepe D-100 Karayolu'nda, 4 otomobil sürücüsünün trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağa sola manevralar yapan otomobil sürücülerinin aniden şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar görülüyor. O anlar, o sırada trafkte seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.