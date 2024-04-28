Trafiği tehlikeye attılar

Maltepe D-100 Karayolu'nda, 4 otomobil sürücüsünün trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağa sola manevralar yapan otomobil sürücülerinin aniden şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar görülüyor. O anlar, o sırada trafkte seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.