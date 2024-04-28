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Trafiği tehlikeye attılar

Maltepe D-100 Karayolu'nda, otomobil sürücüleri tehlikeli manevralar yaparak trafikte ilerledi. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafiği tehlikeye attılar
Trafiği tehlikeye attılar
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Maltepe D-100 Karayolu'nda, 4 otomobil sürücüsünün trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağa sola manevralar yapan otomobil sürücülerinin aniden şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar görülüyor. O anlar, o sırada trafkte seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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28 Nis 2024 - 10:34 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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