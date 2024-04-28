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Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gününde

Mersin’de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapıp, dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ı (79) arama çalışmaları devam ediyor.

Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gününde mask
Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gününde
Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gününde
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Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı. 2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam etti. Taşpınar'ın arkadaşları, 2 bin 700 metrede yorulunca tırmanışı bıraktı. Taşpınar da zirveye doğru tırmanış yapan Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri ile yola devam etti. Taşpınar ile üyeler Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Daha sonra kulüp üyeleri inişe geçti. İniş sırasında üyeler, Taşpınar'ın arkadaşları ile karşılaştı. Bu sırada Mustafa Taşpınar'ın grupla olmadığı ortaya çıktı. Jandarma, AFAD ve AKUT'un da aralarında olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışma başlattı. Dron, jandarma iz takip köpeği ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç çıkmadı. Cep telefonlarının etkin olabilmesi için mobil baz istasyonu kurulurken, Taşpınar'ı arama-kurtarma çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

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28 Nis 2024 - 10:10 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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