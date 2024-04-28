ABD’nin Vermont Senatörü Sanders, yaptığı açıklamada, “Netanyahu, Yahudi karşıtlığı milyonlarca insana tarifsiz zararlar vermiş olan aşağılık ve iğrenç bir bağnazlık biçimidir. Ancak lütfen, aşırılık yanlısı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasadışı savaş politikalarından dikkatimizi dağıtmaya çalışarak Amerikan halkının zekasına hakaret etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşı karşıya olduğunuz suç iddianamesinden dikkatleri başka yöne çekmek için Yahudi karşıtlığını kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak Yahudi karşıtlığı değildir” dedi.

34 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI, 78 BİNDEN FAZLA YARALI

Sanders İsrail’in 34 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 78 binden fazlasının da yaralanmasına neden olduğunu, hastaneleri ve evleri yok ettiğinin altını çizerek, “Aşırılık yanlısı hükümetinizin altı ay içinde 34 bin Filistinliyi öldürdüğünü ve yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 78 binden fazlasını yaraladığını belirtmek Yahudi karşıtlığı ya da Hamas yanlısı olmak değildir. Bombalamalarınızın Gazze'de 221 binden fazla konutu tamamen yok ettiğini ve nüfusun neredeyse yarısı olan bir milyondan fazla insanı evsiz bıraktığını belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir. Hükümetinizin Gazze'nin sivil altyapısını, elektriğini, suyunu ve kanalizasyonunu yok ettiğini belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir. Hükümetinizin Gazze'nin sağlık sistemini yok ettiğini, 26 hastaneyi hizmet dışı bıraktığını ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürdüğünü fark etmek Yahudi karşıtlığı değildir” ifadelerini kullandı.