İnci Taneleri dizisine bomba transfer!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi İnci Taneleri'nde yeni oyuncu transferleri sürüyor. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği yapımda, Azem'in kızı Nehir karakterine Sera Kutlubey'in getirileceği daha önce duyurulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer ünlü dizinin kadrosuna deneyimli oyuncu Gülenay Kalkan da katıldı. Kalkan, dizide Arcan'ın annesi Muhan rolüne hayat verecek.