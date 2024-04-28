İnci Taneleri dizisine bomba transfer!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi İnci Taneleri'nde yeni oyuncu transferleri sürüyor. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği yapımda, Azem'in kızı Nehir karakterine Sera Kutlubey'in getirileceği daha önce duyurulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer ünlü dizinin kadrosuna deneyimli oyuncu Gülenay Kalkan da katıldı. Kalkan, dizide Arcan'ın annesi Muhan rolüne hayat verecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.