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İnci Taneleri dizisine bomba transfer!

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini üstlendiği İnci Taneleri dizisi, her yeni bölümüyle büyük ilgi görüyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümlerinde, oyuncu kadrosuna yeni bir ismin katılacağı duyuruldu.

İnci Taneleri dizisine bomba transfer! mask
İnci Taneleri dizisine bomba transfer!
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Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi İnci Taneleri'nde yeni oyuncu transferleri sürüyor. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği yapımda, Azem'in kızı Nehir karakterine Sera Kutlubey'in getirileceği daha önce duyurulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer ünlü dizinin kadrosuna deneyimli oyuncu Gülenay Kalkan da katıldı. Kalkan, dizide Arcan'ın annesi Muhan rolüne hayat verecek.

İnci Taneleri dizisine bomba transfer!

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28 Nis 2024 - 09:54 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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