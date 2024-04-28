Görenler şaşkına döndü

Güçlü sesiyle tanınan başarılı sanatçı Sertab Erener, geçmişte yayınladığı Mecbursun şarkısını yeniden seslendirip klibini çıkardı. 59 yaşındaki Erener'in klipteki dönüşümü ise hayranlarını şaşırttı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada 100 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini belirten Sertab Erener, genç görünmek için estetik müdahaleler yaptırdı. Ünlü sanatçının değişimi yeni klibinde net bir şekilde görüldü. Yüzü ve göz çevresi son derece gergin görünen Erener'in yeni hali, bazı izleyiciler tarafından Hülya Avşar'a benzetildi. Bu değişiklikle ilgili yapılan yorumlarda, "Estetikten şarkıyı bile farklı söylemiş, doktoruna dava açmalı" gibi ifadeler kullanıldı.

Öne sürülen iddialara göre ünlü sanatçı Sertab Erener'in 100 yaşına kadar yaşamak için başlattığı telomer tedavisi, kromozomların korunması amacını taşıyor.