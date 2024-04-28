Ortalığı birbirine kattı!

Milli sporcu Aycan Yanaç, Survivor'daki etkileyici performansıyla tanınıyor. Ancak sevgilisi Muhammed Zeyit Günay'ın ihanetiyle derinden sarsıldı. Bir mekanda sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını öğrenen sporcu, olay çıkardı.
Gittiği mekanda sevgilisini başka bir kadınla samimi bir şekilde gören Aycan Yanaç, kontrolünü kaybetti ve sevgilisine tokat attı. Muhammed Zeyit Günay ise yaşanan arbedenin ardından güvenliklere "Onu dışarı çıkarın" diyerek Aycan'ı mekandan uzaklaştırdı. Nişantaşı'nda görüntülenen başarılı yarışmacı, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "5 yılın ardından gerçekleri gördüm. Herkes kendi yolunu seçer" diyerek özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Aycan'ın ellerindeki yaralar da dikkat çekti.
Daha önce de Survivor'da mücadele ederken sevgilisinin ihanetiyle sarsılan Aycan Yanaç, benzer bir durumla yeniden karşı karşıya kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.