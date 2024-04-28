Eğitimini tamamlayan 3 hafız'a tören

İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Sorgun genelindeki Kur’an kurslarında 250 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda 60 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Yaykın, "Bu öğrencilerimizden Tahir Mert Çevik, Ramazan Esat Yazar ve Yusuf İslam Şimşek, Kur’anı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız oldu. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza, değerli ailelerine ve özellikle hafızlar ordusuna katılan üç hafızımıza teşekkür ediyorum. Hafız yetişmeye devam edeceğiz." dedi.