Ankara'da "Dört Kadim Kent Sergisi" açıldı

Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve NAKKAŞ Derneği işbirliğiyle düzenlenen sergide, eğitim verilen öğrencilerin çalışmaları yer alıyor.

Sergide, ebru, katı' hat, tezhip ve minyatür sanatıyla hazırlanan Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul temalı eserler sergileniyor.

NAKKAŞ Derneği Başkanı Hülya Uşan, sergi alanında yaptığı açıklamada, geleneksel İslam sanatları ve kültürel mirası koruma amacıyla derneği kurduklarını anlattı.

Bugünkü sergiyi farklı illerde de açmak istediklerini belirten Uşan, "Öncelikle İstanbul merkezli olarak sonrasında da belki uluslararası arenada ülkelere kendi öz kültürümüzü, kadim kültürümüzü tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.