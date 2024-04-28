Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Olay, ilçenin kuzeybatısındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası iş makinesi operatörü Mustafa Söğüt, ormanda yol yapımı için çalışmaya başladı. Bu sırada Söğüt’ün çalıştığı yerde toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle iş makinesi devrilince; Söğüt kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından iş makinesinin altından çıkarılan Söğüt’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Söğüt’ün cenazesi Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.