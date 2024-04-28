Bursa'da, tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Enes A. ile mekanda bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, tartışmanın büyümesiyle Enes A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Bacağından vurulan Enes A. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Enes A., özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Enes A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.