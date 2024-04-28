- Asayiş

Kayseri'de Suriyeli iki grup arasında kavga

Kayseri'de , Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de Suriyeli iki grup arasında kavga
Kayseri'de Suriyeli iki grup arasında kavga
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Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi, Cevizdere Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan Ahmed (20) ve Muhammed Elheyyeni (15) yaralanırken, olaya karışan şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. 

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28 Nis 2024 - 03:26 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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