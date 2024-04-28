Adıyaman'da, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde görevli polis memuru S.U.Ş., Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül'ü tabancayla vurarak şehit etti. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine ulaştı. Cenaze detayları henüz belli olmayan şehit Üçgül'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Adıyaman'da, polis memuru S.U.Ş.'nin tabancayla vurarak şehit ettiği Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül'ün (46) acı haberi, memleketi Osmaniye'ye ulaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.