Kurşunlu'da satranç turnuvası

Kurşunlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Kurşunlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva Kaymakam Ahmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Şerafettin Uslu tarafından yapılan temsili maç ile başladı.
18 yaş üstü ve altı olarak iki kategoride 44 yarışmacının katıldığı turnuvada yarışmacılar derece almak için ter döktü.
Turnuvada 18 yaş altı kategoride Osman Arılıkaltı, 18 yaş üstü kategoride ise Özcan Kırmızı birinci oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.