'Kaliteli güneş gözlüğü tercih edin'

Yaz aylarında dünyamıza ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirten Asena, güneş gözlüğü seçimi, havuz ve denizlerde gözlerin korunmasının bu dönemde çok fazla önem kazandığına dikkat çekti.

Her yaştan insanın yaz tatilinde denizin yanı sıra; havuzları da tercih ettiğini kaydeden Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, hijyen kurallarına uyulmayan yerlerde göz rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

KORUYUCU YÜZME GÖZLÜĞÜ TAKIN

Havuz ve denize girerken koruyucu yüzme gözlüğü takılması gerektiğini vurgulayan Asena, “Özellikle kalabalık havuzlarda mikroplar daha fazla üremektedir. Bu nedenle havuzda uzun süre kalınmaması gerekir. Kontakt lens kullananların denize veya havuza mümkün olduğu ölçüde kontakt lensle girmemelerini öneriyoruz. Havuzlarda mikrop ürememesi için kullanılan klor, uzun yüzme sonrası göz sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle yüzme gözlüğü kullanmak önemlidir. Havuzdan çıktıktan sonra duş alarak yüzünüzü yıkamanız da bir diğer önemli konu. Güneş kremi kullanırken de gözlerimizi iyi korumalıyız. Güneş kremi gözlerimize kaçtığı zaman içindeki kimyasallar tahrişe neden olabiliyor. Eğer krem gözümüze kaçarsa mutlaka bol suyla yıkamalıyız”

diye konuştu.



KALİTELİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TERCİH EDİN

Yaz aylarında etkisi artan ultraviyole ışınlarının, gözlerimiz üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena sözlerine şöyle devam etti: “Güneşin uzun yıllar içinde göz kapağında yaratabileceği hasar kansere uzanan ciddi hasarlara yol açabiliyor. Güneş ışınlarına maruz kalan gözde birçok hastalık meydana gelebileceği gibi, güneş ışınları göz kapağında ben, leke, tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlara da neden olabiliyor. Özellikle çocuklar yazın, güneş ışınlarının altında fazla kalmamalı. Çocuklar güneşe mutlaka şapka ve kaliteli güneş gözlüğüyle çıkmalı. Zararlı güneş ışınlarından korunmak için de mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor”