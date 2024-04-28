BMW'den Çin’deki fabrikasına yatırım

BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, bu kararın şirketin Çin ekonomisine güven duyduğunu gösterdiğini belirtti. BMW, geçen yıl da Shenyang’daki fabrikasına 10 milyar yuanlık yatırım yapmıştı. Halihazırda BMW’nin Çin’de 3 bin 200’ü aşkın Ar-Ge personeli bulunuyor.
BMW’nin elektrikli araç (EV) üretimini hızlandırmak amacıyla Shenyang’da kurduğu fabrika 2022 yılında üretime başlamıştı. Çin’deki üçüncü üretim tesisi olan Shenyang’daki fabrikayla BMW’nin bu ülkedeki yıllık 700 bin olan araç üretim kapasitesi 830 bine çıkmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.