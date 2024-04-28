- Ekonomi

BMW'den Çin’deki fabrikasına yatırım

Alman otomobil üreticisi BMW Group, Çin’in Shenyang kentindeki üretim merkezine 20 milyar yuan tutarında yatırım daha yapacaklarını duyurdu.

BMW'den Çin’deki fabrikasına yatırım mask

BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, bu kararın şirketin Çin ekonomisine güven duyduğunu gösterdiğini belirtti. BMW, geçen yıl da Shenyang’daki fabrikasına 10 milyar yuanlık yatırım yapmıştı. Halihazırda BMW’nin Çin’de 3 bin 200’ü aşkın Ar-Ge personeli bulunuyor.

BMW’nin elektrikli araç (EV) üretimini hızlandırmak amacıyla Shenyang’da kurduğu fabrika 2022 yılında üretime başlamıştı. Çin’deki üçüncü üretim tesisi olan Shenyang’daki fabrikayla BMW’nin bu ülkedeki yıllık 700 bin olan araç üretim kapasitesi 830 bine çıkmıştı.

# Alman otomobil üreticisi BMW Group, Çin

28 Nis 2024 - 01:36 - Ekonomi

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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