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GİRVAK Mütevelli Heyetine altı yeni üye

Girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak, girişimciliği bir bakış açısı olarak topluma yaymak ve böylece sorunlara çözüm üretecek topluluklar yaratmak hedefiyle çalışmalarına devam eden Türkiye Girişimcilik Vakfı, mütevelli heyetine katılan yeni üyeleri açıkladı. Yeni yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği bu yıl bir ilk de gerçekleşti; vakfın ilk fellow'larından olan Evreka'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Umutcan Duman da mütevelli heyetine seçildi.

GİRVAK Mütevelli Heyetine altı yeni üye mask

Girişimciliğin önemini bilen ve değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri tarafından kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Türkiye'nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonuyla Türkiye'de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Vakfın, 25 Nisan'da gerçekleşen toplantısında Mütevelli Heyeti'ne ve yeni yönetim kuruluna katılan yeni isimler açıklandı.

2024 yılı itibarıyla heyette olacak isimler arasında,


Cem Soysal, Co-founder DSG Investments AŞ / Board Member Galata Business Angels
Mehru Aygül, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü, Co-Founder The Good Factor
Serkan Borançılı, Co Founder at Getir
Umutcan Duman, Co-Founder & CEO at Evreka bulunuyor.

Yeni yönetim kurulunda ise Sina Afra, Yomi Kastro, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Fevzi Güngör, Mutlu Alkan, İzzet Halyo, Emre Eczacıbaşı, Google Türkiye yer alıyor.

Vakfın ilk fellow'larından biri de heyette

Bu yıl bir ilk de yaşandı. Vakfın ilk fellow'larından Evreka'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Umutcan Duman da mütevelli heyetine katıldı.

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, “Vakfın ilk fellow'larından başarılı alumni'miz Evreka'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Umutcan Duman'ın mütevelli heyeti olarak aramıza katılmış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Vakıf olarak kurulduğumuz ilk günden beri geri vermenin ve başarıyı paylaşmanın önemine inanıyoruz. Bu amaçla belirlediğimiz kriterlere uygun alumi'lerimiz arasından yönetim kurulumuzun oylamasıyla, vakfın ilk fellow'larından olan, vakfa ve ekosisteme geri veren, katkı sağlayan sevgili Umutcan Duman aramıza katıldı. Üyemiz olarak aramıza katılarak birlikte daha fazla değer yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

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28 Nis 2024 - 01:19 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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