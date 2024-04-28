Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, ücretli öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti.

Öğretmenlerin lütuf değil, haklarını istediğine vurgu yapan Başkan Karadağ, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip değiller. Eğitim kutsal bir görevdir, basitleştirilemez. Öğretmenler her koşulda kendi mesleklerine sahip çıkıyor.

Ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlere ücret, kadro düzenlemeleri acilen yapılmalıdır” dedi.

KADRO ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKKIDIR



Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması gerektiğini ifade eden Başkan Karadağ, şöyle devam etti: “Öğretmenlerin seçim meydanlarına ‘atama’ vaatleri ile umutlarının sömürülmesini kabul etmiyoruz. Eğitimde eşitsizliğe, adaletsizliğe, emek sömürüsüne, çağ dışı uygulamaya son verin. Eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu sayıda öğretmen yetiştirilerek, kadroya alınmalı. Ülkemizin bütününde öğretmensiz okul ve ders bırakılmamalıdır. Kadro öğretmenlerimizin hakkıdır.”