Olay, akşam saatlerinde Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir sebepten dolayı görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş açtı. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
27 Nis 2024 - 21:37- Gündem Güncelleme:
Polis karakoluna silahlı saldırı
Adıyaman’da, bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş açtı. Olayda yaralanan polislerin olduğu bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.