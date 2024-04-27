Polis karakoluna silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir sebepten dolayı görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş açtı. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.