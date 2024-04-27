Ankara'da ATO Congresium'da yapılan İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurultayı'nda kazanan isim Müsavat Dervişoğlu oldu. Dervişoğlu, "Bu yolculuğa çıkarken, Cenab-ı Allah hakkmızda hayırlı olanı nasip etsin diye kendim için sizler için ve milletim için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimse ile yarışmadık biz. Herkesin gözü bu kongredeydi. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin, nasıl bir siyasi hareket olduğunun, nasıl bir siyasi ahlaka sahip olduğunun en buyu delilidir. Sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Sayın Tolga Akalın da ailemdendir, kardeşimdir. Sizler büyük bir ailesiniz, size mensup olmaktan mutluyuz. Bugünden itibaren birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Ağabeyim Koray Aydın ve kardeşim Tolga Akalın'la iktidar yolculuğumuza başlayacağız. Herkesi selamlıyorum, Allah hepinizden razı olsun, sağ olun, var olun. Bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak, iktidar yolculuğumuza başlayacağız. Ne mutlu türküm diyene" dedi.