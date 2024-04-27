İYİ Parti'de yeni başkan Müsavat Dervişoğlu

Bugün Ankara'da gerçekleştirilen İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurultayı'nın kazanan ismi Dervişoğlu oldu. Müsavat Dervişoğlu, "Gecemi gündüzüme katacağım ,elimden gelen her şeyi yapacağım, ikitidar yolunda yolculuğumuzu başlatacağım." dedi. Resmi olmayan iki farklı sonuca göre, Müsavat Dervişoğlu 615 oy, Koray Aydın 582 oy aldı. Diğer rakamlar ise Dervişoğlu'nun 611 Aydın'ın 548 oy aldığı yönünde.