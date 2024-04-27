Bugün Ankara'da gerçekleştirilen İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurultayı'nın kazanan ismi Dervişoğlu oldu. Müsavat Dervişoğlu, "Gecemi gündüzüme katacağım ,elimden gelen her şeyi yapacağım, ikitidar yolunda yolculuğumuzu başlatacağım." dedi. Resmi olmayan iki farklı sonuca göre, Müsavat Dervişoğlu 615 oy, Koray Aydın 582 oy aldı. Diğer rakamlar ise Dervişoğlu'nun 611 Aydın'ın 548 oy aldığı yönünde.
27 Nis 2024 - 20:49- Gündem Güncelleme:
İYİ Parti'de yeni başkan Müsavat Dervişoğlu
Bugün gerçekleştirilen İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurultayı'nda, 3. turun sonunda kazanan isim Müsavat Dervişoğlu oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.