- Dünya

Belçika'da yaşanan olaylarda PKK izi

Belçika'nın Hasselt şehrine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'ta Nevruz kutlamalarının ardından, Türk ve Kürt gruplar arasında çıkan olayların başlaması ve yayılmasında PKK/KCK izi tespit edildi.

Belçika'da yaşanan olaylarda PKK izi mask
Belçika'da yaşanan olaylarda PKK izi
Belçika'da yaşanan olaylarda PKK izi
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre; dünya basınında da yer bulan olaylar, aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grubun Nevruz kutlamalarından dönerken, provokasyon amaçlı geçtikleri Türk mahallesinde terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan bayrakları açmasıyla başladı. Konvoya tepki gösteren Türk asıllı bir kişiye PKK/KCK sempatizanları saldırdı. Saldırıya mahallede yaşayan diğer Türklerin karşılık vermesi ile olay büyüdü, başka mahallelere yayıldı. Belçika polisi olaylara TOMA’larla müdahale etti. Diğer mahallelere yayılan gruplar polis helikopterleri ile takip edildi. Örgüt, sosyal medya üzerinden manipülatif haberler yayarak olayların daha da büyümesine neden oldu. Ayrıca olayların Belçika sınırlarını aşmasını da sağladılar. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişiler Belçika’ya akın etti.

Belçika’da meydana gelen olayları başlatan kişinin Belçika Tessenderlo'da yaşayan Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil olduğu belirlendi. Eylemlerin bir mahalleden çıkıp, daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişinin ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu 'Şahan' kod adlı Osman Pınar olduğu tespit edildi. Pınar, eylemlere Almanya’dan gençlik mensuplarının takviye getirilmesi emrini vermiş. Olaylarda yönlendirici konumda olan diğer isimler ise; Belçika/Anvers PKK/KCK sözde sorumlusu 'Azat' kod adlı Veysi Akbaş, Devrimci Gençlik Hareketi (TCŞ) Anvers sözde sorumlusu 'Şirvan Rojhilat' kod adlı Mahdı Sadeghi, Liege sözde sorumlusu ve Belçika/Verviers Demokratik Kürt Toplum Merkezi (DKTM) sözde yöneticisi 'Yado Geveri' kod adlı Şefket Öztunç olarak belirlendi.

# Hasselt, KCK, PKK, Belçika, olay, Nevruz, Heusden-Zolder, Kutlama, olarak, daha, ISE, ile, bir, meydana, edildi, Polis

27 Nis 2024 - 20:20 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL