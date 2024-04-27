- Yaşam

Kurye mendil satan çocuğa çarptı

Samsun İlkadım'da, seyir halindeki motosikletli kurye, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Cadde üzerinde mendil sattığı öğrenilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kurye mendil satan çocuğa çarptı mask
Kurye mendil satan çocuğa çarptı
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Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kurye Muhammet Ali G.’nin kullandığı 55 ALS 615 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu çocuğa çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde mendil sattığı öğrenilen çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne görülüp, tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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27 Nis 2024 - 19:40 DHA Samsun- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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