Kurye mendil satan çocuğa çarptı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kurye Muhammet Ali G.’nin kullandığı 55 ALS 615 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu çocuğa çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde mendil sattığı öğrenilen çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne görülüp, tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.