- Yaşam

Leylekler yuvalarına yeniden kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesindeki eğilen ve yıkılma tehlikesi bulunan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı. Ekipler tarafından direğin üzerinde bulunan leylek yuvasının temizlenmesinin ardından dişi ve erkek leylek yuvaya konarak yerleşti.

Leylekler yuvalarına yeniden kavuştu mask
Leylekler yuvalarına yeniden kavuştu
Leylekler yuvalarına yeniden kavuştu
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Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camii’nin önünde bulunan ve leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin yan yattığını gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine Kocakaymaz Mahalle Muhtarı Sedat Değer durumu, Muhtar Aktif Sistemi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Muhtar Değer, ayrıca leylek yuvasının onarılmasını da talep etti.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık Şube Müdürlüğü, talebin değerlendirilmesi için konuyu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne iletti. Belediyeye bağlı ekipler olay yerine giderek rüzgarın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı. Ekipler, ayrıca leylek yuvasının temizliğini de gerçekleştirdi. Daha sonra dişi ve erkek leylek, yuvaya konarak yerleşti.

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27 Nis 2024 - 19:36 DHA Kocaeli- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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