Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurultayı'nda oylama 3. tura kaldı. 1158 oydan 1152'si geçerli sayıldı. Koray Aydın 565 oy, Tolga Akalın 15 oy, Müsavat Dervişoğlu 570 ve Günay Kodaz 3 oy aldı. 3. tur ise 19.30'da başlayacak.
27 Nis 2024 - 19:12- Gündem Güncelleme:
Oylama 3. tura kaldı
Bugün Olağanüstü Gene Kurultay'a giden İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.