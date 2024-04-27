- Yaşam

Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi

Sakarya Pamukova'da, geziden dönen üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Yaşanan kazada 12 öğrenci yaralandı.​

Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi mask
Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi
Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi
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​Kaza, saat 16.45 sıralarında Eskiyayla Mahallesi mevkisinde  meydana geldi. Sakarya yönüne ilerleyen, üniversite öğrencilerinin taşındığı N.K. yönetimindeki 54 S 0579 plakalı midibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen midibüste bulunan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralandığı belirlenen 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. 

Kazada yaralanan öğrencilerin Balıkesir Akçay'a gittikleri ve doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 Nis 2024 - 18:48 DHA Sakarya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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