Bakan Fidan Riyad'a gidecek

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 28-29 Nisan 2024 tarihlerinde Riyad'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan, ziyaret vesilesiyle çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirecek.