Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 28-29 Nisan 2024 tarihlerinde Riyad'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan, ziyaret vesilesiyle çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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Bakan Fidan Riyad'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Nisan 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.