İYİ Parti 2. tura gidiyor

Meral Akşener’in görevi bırakacağını açıklamasının ardından, Ankara'da ATO Congresium'da olağanüstü genel kurultaya giden İYİ Parti'de adaylar, ilk turda salt çoğunluk elde edemedi. Mehmet Tolga Akalın ise yarıştan çekildi. Başkanlık yarışına giren diğer isimlerse İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz oldu.İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurultay'ında, adayların aldığı oyla ise şu şekilde;

Koray Aydın 472 oy, Tolga Akalın 319 oy, Günay Kodaz 2 oy ve Müsavat Dervişoğlu 378 oy aldı.