İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İyi Parti Genel Başkanlığı içinadaylığını koymuştu. Gelen kulis bilgilerine göre Mehmet Tolga Akalın, gelen kulis bilgilerine göre adaylıktan çekildi, tarafsız kalacak.
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Tolga Akalın yarıştan çekiliyor
Mehmet Tolga Akalın genel başkanlık yarışından çekilme kararı aldı. Tarfasız kalacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.