Amatör bisikletçiler Kemer'de buluşacak

AKRA Gran Fondo Antalya Koordinatörü A. Haluk Özsevim, “Ana amacımız ülkemizi tanıtmak, coğrafyayı tanıtmak ve yerel sporcuları desteklemek. Türkiye'de bisiklet yarışının yaygınlaşması anlamında Gran Fondo'lar büyüyerek gidiyor. Her sene ilgi artıyor. İlk zamanlar 100 sporcu zor buluyorduk. 2 sene önce Çeşme Gran Fondo'da bin 500 sporcuya start verdik. Bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

2018 yılından bu yana amatör yol bisikletçileri doğal güzelliklerin içinde buluşturan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da dünyanın birçok ülkesinden gelen bisikletçiler, finişi görmek için mücadele verecek.

Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek 98K ve 49K'lık 2 ayrı parkurdan oluşan organizasyon, renkli görüntülere ve mücadeleye sahne olacak. Organizasyon öncesinde AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü A. Haluk Özsevim, açıklamalarda bulundu.

Yarışı bu sene 6'ncı kez düzenleyeceklerini dile getiren A. Haluk Özsevim, “Daha önce Antalya etapları olarak yapıyorduk. Yönetim olarak karar aldık ve Kemer'e taşıdık. İyi ki de Kemer'e taşımışız. İçinde olduğumuz coğrafya inanılmaz keyifli bir yer. Amacımız yerel yönetimler ile konuşarak Kemer'i bisiklet sporuyla ön plana çıkarmak istiyoruz. İnanılmaz keyifli bir yarış oluyor. Ana amacımız ülkemizi tanıtmak, coğrafyayı tanıtmak ve yerel sporcuları desteklemek. Türkiye'de bisiklet yarışının yaygınlaşması anlamında Gran Fondo'lar büyüyerek gidiyor. Her sene ilgi artıyor. İlk zamanlar 100 sporcu zor buluyorduk. 2 sene önce Çeşme Gran Fondo'da bin 500 sporcuya start verdik. Bu bizi çok mutlu ediyor. Artık yerel yönetimler bunun farkında. Tanıtım için sporun gücünün farkındayız” diye konuştu.

"Spora olan ihtiyaç artınca bu tür organizasyonları yapmak bizim için daha da kolaylaştı"

Antalya'da kış turizmini hareketli hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Özsevim, “Belek golf sporuyla önemli bir yere geldi. Futbol kamplarıyla da güzel bir noktadayız. Amacımız mevsimi de seçip, şubatta yapıyoruz biliyorsunuz. Dünyadaki bisiklet takımlarının dikkatini çekelim, sporcuların da. Geçen sene yaklaşık 80 ülkeden 3 bin 300 sporcu, 150'ye yakın takım geldi ve kamp yaptı. Bu noktada iyi bir yere gidiyoruz. Yarın Kemer'de 600'ye yakın sporcu yarışacak. Bu tür organizasyon büyüyerek devam etmeli. Planlı bir şekilde bütün ülkeye yayılmalı. Çalışmalarla iyi bir noktaya gidecek. Sabırlı olmak lazım, daha yolun başındayız. Tour of Antalya'yı yaparken 'Ne zaman Fransa Bisiklet Turu gibi olacağız?' diye sorular geliyor. O 106 yıldır yapılıyor, biz daha 3 senedir, 5 senedir yapıyoruz diyoruz. Daha yolun başındayız ama iyi gidiyoruz. Covid-19 pandemisinden sonra spora olan ihtiyaç artınca bu tür organizasyonları yapmak bizim için daha da kolaylaştı" diyerek konuşmasını tamamladı.

"Avrupa ve dünya şampiyonları dışında olimpiyatlarda da taçlandırmak isteriz"

Corendon Alanyaspor'un paralimpik sporcusu Fırat Uğur, Akra Gran Fondo yarışlarını mümkün olduğunca kaçırmamaya çalıştığını belirterek, "Alanya'dan geliyorum. Corendon Alanyaspor için yarışan paralimpik bisiklet sporcusuyum. Her iki bacağım da yok. Türkiye'de yapılan Gran Fondo'larda ve federasyon yarışlarında yer alıyorum. Bu yarışlar biz paralimpik sporcular için Türkiye'de henüz pek gelişmemiş bir alan. Yeni yeni doğuyor, yeni yeni oluşumlar var. Biz paralimpik sporcular için sınıflandırmaları, raporlandırmaları ve yarışın başlangıcından geçişine kadar olan tüm önlemleri bizler için ayarlanıyor. Türkiye'de henüz doğum aşamasında olan bir branş. Bu Gran Fondo'lar sayesinde daha iyi hızlanıyor, daha iyi seviyelere geliyor. Türkiye'de yeni yeni oluşumlar var. Ben ve benim gibi paralimpik bisikletçiler sayesinde Gran Fondo'lara geldikçe evinde oturan vatandaşlar, internetten gören diğer engelli bireyler için evlerinden dışarı çıkmak için örnek oluyor. Onları da ilerleyen süreçte yarışlarda görmek istiyoruz. Kısa vadede, Avrupa ve dünya şampiyonları dışında olimpiyatlarda da taçlandırmak isteriz. Gran Fondo'lar bizler için güzel bir kaynak" diye konuştu.

Kısa ve uzun parkurdan da bahseden paralimpik sporcu, şunları kaydetti:

"Çok keyifli birbirinden bağımsız iki parkurdan oluşuyor. Daha önce de kısa parkurda yarıştım. Çoğunluğu düzlükten oluşuyor. Uzun parkur ise daha çok tırmanışlı. Dağların arkasından geçiliyor. Kısa parkur sert ve heyecanlı. Uzun parkur da daha sakin geçilecektir. Çevreyi izleme fırsatları olacaktır.

Son dört veya beş senedir buralarda yarışıyorum. Çevremin etkisiyle yarışlarda katıldım. Benim de katılmasına katkı sağladığım sporcular oldu. Bisikletle tanışan insanlar oldu. Sosyal medya ile geniş kitlelere ulaşılıyor. Gran Fondo'lar hem kültürel hem de biraz da olsa ekonomik olarak yerel canlandırıcı bir nitelik taşıyor."